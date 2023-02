Mondiale per club 2023: l’Al Hilal batte il Flamengo 3-2, in finale affronterà la vincente di Real Madrid-Al Ahly

L’Al Hilal batte a sorpresa 3-2 il Flamengo nel match valido per la prima semifinale del Mondiale per club 2023. Partita segnata dal rosso rimediato da Gerson che, dopo essere stato ammonito per simulazione al 15′, si fa ammonire per la seconda volta causando il rigore del 2-1 Al Hilal realizzato da Al Dawsari, autore di una doppietta. Vietto firma la rete del 3-1 che chiude i giochi. Pedro accorcia le distanze nel finale ma non basta per salvare il Flamengo da una clamorosa eliminazione. In finale l’Al Hilal aspetta la vincente di Real Madrid-Al Ahly che si giocherà domani alle 20:00.

Primo tempo che si sblocca dopo pochi minuti con Vietto che si procura un rigore subendo fallo da Mateuzinho che spinge ingenuamente il trequartista dell’Al Hilal. Al Dawsari si presenta sul dischetto e batte Santos, che aveva intuito la traiettoria del rigore, portando in vantaggio la squadra araba. Il vantaggio dell’Al Hilal dura poco più di 15 minuti con Pedro che trova il gol dell’1-1 con un destro a incrociare che batte Al Muaiouf. Primo tempo interminabile che finisce al 55′ dopo 5 minuti di Var con l’arbitro Kovac che è andato a rivedere un contatto sospetto in area tra Gerson e Al Dawsari. Il direttore di gara decide per un altro calcio di rigore per la squadra araba e ammonisce per la seconda volta Gerson, già ammonito per una simulazione in area, che lascia il Flamengo in 10 uomini. Al Dawsari non sbaglia da dischetto portando l’Al Hilal in vantaggio negli spogliatoi.

Nel secondo tempo gioca meglio l’Al Hilal che va vicino al 3-1 con Marega che serve Al Dawsari in mezzo che colpisce la traversa da pochi passi. La squadra araba continua a dominare il match trovando il gol del 3-1 con Vietto che si libera in area e batte Santos con un destro che va a scheggiare la traversa per poi insaccarsi in porta. Pedro accorcia le distanze al 91′ dopo un tiro deviato di Gabigol per il 2-3. Negli ultimi 5 minuti il Flamengo prova l’assalto finale ma non riesce a pareggiare il match.