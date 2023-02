Real Madrid, rinnovo di Modric possibile solo se lascia la nazionale

Il futuro di Luka Modric con il Real Madrid è ancora lontano dall’essere deciso. Il contratto del calciatore croato con il club spagnolo infatti è in scadenza il prossimo giugno, ma il rinnovo sembra tutt’altro che essere scontato. Come riportato dalla Croazia una delle discriminanti per arrivare all’accordo sembra essere l’addio di Modric alla propria nazionale. Solo se dunque il croato dovesse decidere di lasciare la Croazia, Ancelotti e tutta la dirigenza dei blancos potrebbero convincersi a procedere con le trattative per il rinnovo.