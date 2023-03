Moggi sulle plusvalenze: “Vicenda ridicola, la Juventus si danneggia da sola”

L’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, nel corso di un’intervista concessa alla trasmissione ‘Cose di Calcio’ in onda su ‘Radio Bianconera’, ha parlato del tema legato alle plusvalenze: “Non credo che la vicenda della Juventus sia complicata perché le plusvalenze sono ridicole. Dato che non conosce le carte preferisco non parlare, ma mi sento di dire che la Juventus si danneggia da sola, personalmente mi aspetto sanzioni amministrative. Poi è illogico non fare vedere le carte, non si capisce per quale motivo siano state nascoste. Per quanto riguarda Gravina farebbe meglio a tacere, perché nella sua attività ci sono stati un narcotrafficante ed un assistente che è stato accusato per truffa aggravata”.