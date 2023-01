Ministro Abodi risponde a Criscitiello: “Non ho mai fatto alcun patto per la Lega Pro”

Il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha risposto al giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, in merito ad alcune insinuazioni di quest’ultimo per un presunto accordo segreto legato alla Serie C con Gabriele Gravina. Il Ministro ha tenuto a sottolineare la sua estraneità ai fatti, rispondendo su Twitter con le seguenti parole: “Posso sapere per favore qual è il patto segreto al quale avrei partecipato ? Mai fatti prima, tanto più adesso! E neanche domani. Spero sia chiaro”.