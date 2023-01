Francia, infarto per Hardouin: l’ex Dg della Federcalcio accusa il malore dopo la sospensione

Florence Hardouin ha accusato un malore, mercoledì pomeriggio, dopo l’apprensione della sua sospensione come direttrice generale della Federcalcio francese. Come scrive L’Equipe il malore di cui si parla in realtà, sarebbe stato un infarto, provocato (secondo i medici) dalla forte carica emotiva e stress causati dalla notizia. L’ex dg della FFF, da tempo ai ferri corti con Noel Le Graet, è ancora ricoverata in terapia intensiva.