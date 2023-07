Milinkovic-Savic alla Juventus? Per i Bookie è balzo dei bianconeri

Continua il tormentone legato al futuro di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo potrebbe lasciare la Lazio in questa sessione estiva di mercato, ma potrebbe rimanere in Italia. Molte le squadre interessate, ma che non hanno mai tentato l’affondo. La principale sarebbe la Juventus di Allegri, ed ora, di Giuntoli. Con l’avvento dell’ex Napoli si parla di un affondo importante dei bianconeri per il Sergente.

Anche i bookie prospettano questa situazione che culminerebbe con Milinkovic-Savic alla Juventus. Infatti, le quote che porterebbero il serbo alla Vecchia Signora sarebbero tanto giocate dagli scommettitori. Per esempio, Planetwin365, pone i bianconeri in pole per il serbo a 1,90, quota che sale a 2 su Better, con l’Inter, in ritardo dopo il colpo Frattesi, data a 3,75. Terzo in lavagna il Milan, sempre impegnato nel restyling del centrocampo, ma indietro nelle quote a 4. Sembra remoto un approdo del “Sergente” in Arabia, a 12, con il Napoli campione d’Italia proposto a 15 come due big della Premier molto attive sul mercato come Arsenal e Chelsea.