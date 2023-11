Milan-Udinese, Florenzi: “Bisogna uscire da questo momento remando tutti nella stessa direzione”

Alessandro Florenzi, nel post gara, ha deciso di metterci la faccia e di andare davanti ai microfoni di Sky Sport, parlando della sconfitta pesante del Milan contro l’Udinese. Il terzino italiano ha messo in chiaro come si possa uscire da un momento, certamente complicato, per il Diavolo.

Florenzi: “Questa sera ci è mancata lucidità. Abbiamo perso tanti palloni. Stasera sembrava la classica partita in cui tirando 25 volte in porta non avremmo mai segnato. È una sconfitta diversa, rispetto a quella con la Juve. Contro la Juve abbiamo giocato molto bene fino all’espulsione. Contro il Psg abbiamo perso meritatamente, mentre a Napoli avremmo meritato la vittoria. Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, da chi sta a Milanello all’ultimo tifoso. Contro il Psg bisogna fare una gara diversa rispetto a oggi e abbiamo le caratteristiche giuste per farlo. Bisogna capire di più i momenti all’interno della partita. La lucidità sta nella decisione di ogni momento della sfida. Dobbiamo accettare questa situazione e capire come fare per invertire la tendenza”