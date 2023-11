Highlights Pesaro-Napoli 77-97, Serie A1 basket 2023/24 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 18

Il Napoli passa contro Pesaro al termine di una partita che solo per un quarto di gara è stata sul filo dell’equilibrio. I campani infatti sono riusciti ad andare avanti e ad allungare man mano il punteggio con un Jaworski veramente in serata di grazia. Il risultato è stato quindi una accelerata nel secondo quarto per poi amministrare e dare lo strappo finale, abbastanza rotondo, nel terzo e nel quarto quarto. Queste le emozioni del match.