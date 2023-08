Verso Milan-Torino, Pioli: “Contento della rosa a disposizione. Reijnders è speciale”

Il Milan viaggia verso il Torino, prima partita della stagione di Serie A che i rossoneri giocheranno a San Siro. In conferenza stampa è stato tempo di Stefano Pioli che ha spiegato cosa si aspetta dalla sua squadra, oltre a sottolineare tutte le insidie che i ragazzi di Juric nascondono.

Le parole di Pioli: “Il Torino è una squadra della parte sinistra del campionato, è molto organizzato e può farci male. Noi dobbiamo essere bravi a mantenere il possesso palla e capire quando dovremo fare male. Domani sarà importante muoversi bene in attacco, perchè il Torino è abituato a marcare uomo su uomo. Noi abbiamo caratteristiche per fare bene“.

Sui nuovi: “Vorrei una rosa di 25 giocatori, più dei giovani da aggregare che stanno già lavorando bene con noi. La società sta lavorando bene, il gruppo sta lavorando alla grande. I vecchi hanno accolto benissimo i nuovi. I nuovi si stanno sforzando per conoscere lingua e metodologie. Abbiamo cambiato qualcosina nel nostro modo di difendere, ma sono contento di quello che sto vedendo. Domani è una prova tosta, meglio di così non potevamo prepararci. I nuovi saranno contenti di giocare a San Siro, i nostri tifosi sono unici. Proveranno emozioni che gli rimarranno sempre dentro. Domani affrontiamo una squadra che in trasferta nelle ultime 4 ha vinto sempre. Sappiamo come importare la partita. C’è molta positività“.

Sui singoli: “Leao partecipa, ha messo tanta disponibilità a Bologna. Vorrei che facesse corsa in meno, ma stiamo lavorando su questo e sono fiducioso. Reijnders è un giocatore speciale, io non amo i paragoni. Sicuramente ci dà tante possibilità e ha messo a Bologna grande disponibilità. Romero sta facendo molto bene, è uno dei giocatori che mi sta sorprendendo di più. Rientra nelle possibilità di scelte, è un giocatore pronto per giocare. Sono contento di averlo“.

Su quello che si aspetta dal mercato: “Giroud sta bene, Okafor può fare la punta, Colombo sta meglio. In questo momento siamo contenti così. Bartesaghi è un giovane che può già giocare. Come vice Theo ci può giocare anche Florenzi così come Calabria. A Bologna mi è piaciuta la squadra, dovremo essere un pò meno lunghi e larghi.