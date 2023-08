Caso Rubiales, la ministra Díaz: “L’impunità per azioni machiste è finita, si dimetta e ci risparmi l’imbarazzo”

In Spagna sono ore decisamente tese sulla questione riguardante Luis Rubiales, il presidente della Federcalcio spagnola. “Luis Rubiales non sa ancora dove si trova e cosa ha fatto. Non è all’altezza del compito. Dovrebbe dimettersi subito e risparmiarci l’imbarazzo. Quello che abbiamo visto oggi all’Assemblea della Federazione è inaccettabile. Il governo deve agire e prendere misure urgenti: l’impunità per azioni machiste è finita. Rubiales non può continuare a rimanere in carica”. Lo ha affermato su X la vicepresidente seconda spagnola e ministra ad interim del Lavoro Yolanda Díaz, leader della piattaforma progressista Sumar, dopo che il presidente della Federcalcio spagnola ha annunciato che non si dimetterà e ha parlato di un linciaggio contro di lui.