Napoli-MIlan, Di Lorenzo: “Brutta sconfitta, il nostro percorso non cambia”

Di Lorenzo ha commentato ai microfoni di Dazn la pesante sconfitta casalinga contro il Milan: “Stasera non ha funzionato quasi niente. Dispiace perché è una brutta sconfitta che però non cambia niente ai fini del campionato e del nostro percorso. Però fa male. Questa era una settimana particolare, molti sono tornati dalle Nazionali, ora però avremo una settimana per lavorare tutti insieme prima della partita con il Lecce, poi arriverà subito la sfida di Champions. Sicuramente stasera sono stati superiori, hanno grandissimi giocatori, stasera è una brutta sconfitta ma guardiamo subito avanti”.