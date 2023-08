Milan, Leao: “Momento più imbarazzante della carriera? Quando un tifoso mi ha baciato il piede”

Leao ha risposto ad una serie di rapide domande ai microfoni di The Residency, pubblicate poi sui social. Al giocatore del Milan è stato chiesto il momento più emozionante della carriera: “Il debutto in prima squadra“, ma anche quello più imbarazzante, che l’attaccante ha spiegato essere: “Quando un tifoso mi ha baciato il piede“. Facendo lo slalom tra domande sui film preferiti e la musica che più gli piace, si è arrivati a parlare degli aspetti positivi e negativi della fama. “Le persone che ti riconoscono in strada per il tuo lavoro” è la parte più bella per Leao, mentre il “dover fare troppe foto” quella più brutta.