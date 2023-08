Getafe, il portiere Soria contro Xavi: “Trova sempre delle scuse. La scorsa stagione il terreno, questa volta l’arbitro”

La Liga 2023/2024 del Barcellona è iniziata con un pareggio a reti bianche sul campo del Getafe. Blaugrana nervosi per le decisioni arbitrali, che hanno portato anche all’espulsione del tecnico Xavi per proteste durante il secondo tempo. “Ha sempre tante scuse pronte”, dice David Soria, portiere del Getafe. “La scorsa stagione aveva detto che la brutta prestazione era dovuta al sole e al terreno di gioco, questa volta se l’è presa con l’arbitro”, commenta il calciatore. “Ma a me va bene così, significa che noi abbiamo giocato bene. Non possono venire nel nostro stadio e giocare come vogliono”.