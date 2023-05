Milan, incubo derby nel 2023: 4 sconfitte su 4 e nessun gol segnato

Derby = danno. Si può riassumere così il 2023 del Milan per quanto riguarda le sfide cittadine contro l’Inter, finite tutte nel peggiore dei modi. I rossoneri hanno infatti subito 4 su sconfitte su 4 (il 100%) e non sono mai riusciti a segnare. Il primo confronto è stata la Supercoppa italiana a gennaio, terminata 3-0 in favore della squadra di Inzaghi. A febbraio invece le due squadre si sono affrontate in campionato e l’Inter ha prevalso per 1-0. Quindi la doppia sfida di Champions League, che ha incoronato i nerazzurri sia all’andata che al ritorno, rispettivamente per 2-0 e 1-0. Insomma, numeri da incubo per la squadra di Pioli, costantemente inferiore ai rivali e mai in grado di trovare le contromisure. Inutile dire che in vista della prossima stagione bisognerà invertire il trend.