Inter-Milan 1-0, Pioli: “Niente finale? Delusi, ma quel che conta è chi la vince…”

“Non è giusto parlare di voglia dei giocatori, hanno dato il massimo andata e ritorno. Parlare di voglia non mi sembra corretto. Siamo mancati nei 15 minuti d’andata, che hanno segnato la partita di stasera. Buon primo tempo stasera, chiaro che poi segnare poteva cambiare l’inerzia della partita, peccato perché siamo arrivati fin qua con grande merito e speravamo di riuscire a far meglio. Sono l’allenatore più deluso del mondo, per il nostro percorso sarebbe stato qualcosa di incredibile raggiungere la finale, ma quel che conta è chi la vince, non esserci comunque riusciti è una grossa delusione. Stagione più complicata del previsto, ma c’ha insegnato tanto secondo me”. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, a Sky Sport dopo la sconfitta nell’Euroderby contro l’Inter: “Se uno è obiettivo è difficile parlare di un percorso negativo. Abbiamo provato a essere competitivi in due competizioni, uscire in semifinale e in un derby è normale essere delusi. I rimpianti sono soprattutto per il campionato, dobbiamo finire bene e farlo con positività, sono sicuro che questa stagione c’ha insegnato tanto, potremo ripartire con più certezze”.