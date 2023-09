Milan, Ibrahimovic manda un messaggio ai tifosi: “Andrà tutto bene, continuate a tifare”

In vista della delicata sfida di Champions League tra Milan e Newcastle, Zlatan Ibrahimovic ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi rossoneri. L’ex calciatore svedese, che ha chiuso la sua carriera proprio con il Milan lo scorso anno, ieri si è presentato a Milanello per caricare la squadra dopo la pesante sconfitta nel derby. “Ciao a tutti i milanisti, sono venuto qui a Milanello e sono andato subito a dire al mister che sono pronto per giocare, ma non sono nella lista anche se sto bene e sono in forma. Scherzi a parte, continuate a tifare Milan, andrà tutto bene. Ci vediamo allo stadio. Ciao, arrivederci!” ha detto Ibra nel video postato sul profilo ufficiale del club.

