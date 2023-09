Scarpa, quando la passione per lo sport e per la montagna incontra l’eccellenza del Made in Italy

Da quasi 90 anni, il nome Scarpa è sinonimo di eccellenza nel mondo delle calzature da montagna e trekking. Il noto marchio veneto si è guadagnato un’ottima reputazione internazionale grazie alla sua dedizione all’artigianalità, coniugata da sempre con l’innovazione e la qualità senza compromessi, come dimostra la nuova linea scarpe urban outdoor 2023.

Ma cosa rende Scarpa uno dei marchi di spicco nel panorama delle calzature outdoor? Lo scopriamo insieme in questo articolo.

Tecnologia e tradizione: alchimia del successo

La storia di Scarpa inizia nel 1938 ad Asolo, un borgo incastonato tra le montagne del Veneto, dal 1956 diventa della famiglia Parisotto che prosegue nella realizzazione di scarpe artigianali. Da allora, il marchio ha continuato a crescere, integrando tradizione e tecnologia. Le sue calzature combinano l’artigianalità italiana – apprezzata dai consumatori di tutto il mondo – con soluzioni tecnologiche all’avanguardia.

Ciò fa sì che ogni prodotto Scarpa sia non solo un prodotto di alta qualità, ma una vera e propria esperienza, capace di soddisfare anche le esigenze dei camminatori più esperti e degli appassionati di trekking. Ecco perché questo brand ha raccolto la fiducia di così tanti personaggi di spicco negli sport di alta montagna.

Gli ambassador: leggende dello Sport insieme a Scarpa

L’essenza di Scarpa non si trova solo nelle sue calzature, ma anche nelle persone che le indossano. Molti atleti d’élite hanno scelto Scarpa come proprio partner nelle avventure più estreme. Tra questi troviamo nomi del calibro di Bode Miller, ex funambolico sciatore alpino statunitense anche medagliato olimpico, e Nirmal Purja, l’alpinista nepalese noto per aver scalato in tempi da record le 14 vette himalayane oltre gli 8.000 metri.

Ci sono poi atleti come Elisa Desco e Marco De Gasperi, leggende del trail running italiano, Alex Puccio, climber statunitense tra le più forti nel boulder, e Dani Arnold, alpinista svizzero habitué in Himalaya. Tutti questi nomi hanno una cosa in comune: indossano calzature Scarpa. Questi atleti, nelle loro discipline sportive, rappresentano l’eccellenza, esattamente come fa Scarpa nel mondo delle calzature da montagna e trekking.

Una gamma di prodotti versatile, adatta a ogni tipo di avventura

Dal trekking classico alle arrampicate, passando per lo sci alpino e il trail running, Scarpa produce calzature per tutti i gusti, adatte alle principali discipline sportive di montagna. Questo approccio sfaccettato riflette l’approccio olistico del marchio, che mira a soddisfare le esigenze degli amanti della natura e dell’avventura. Ad esempio, la linea di scarponi da trekking proposta da Scarpa è progettata per chi predilige i percorsi medio-lunghi, ed è alla ricerca di comfort, leggerezza e affidabilità a ogni passo.

La storia di Scarpa continua

In un’epoca come quella attuale che sembra dominata dalla produzione di massa, Scarpa rimane fedele alla sua filosofia originale, unendo la passione per la montagna con l’artigianalità italiana. Tanti sportivi di fama mondiale hanno deciso di associare il proprio nome a questo marchio, testimoniando l’importanza e il ruolo di leader di Scarpa nel panorama delle calzature da outdoor. Dietro ogni modello Scarpa c’è una storia fatta di passione e tradizione, oltre all’ambizione di rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo.