Milan-Ibrahimovic, il presidente Fontana: “Un leader e condottiero, farà bene”

“Un leader e un condottiero. Ho avuto il piacere di conoscere Ibra personalmente e vi garantisco che il suo carisma è davvero eccezionale”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commenta sui profili social il nuovo incarico a Zlatan Ibrahimovic, diventato advisor per RedBird, proprietario del Milan. “Questo nuovo incarico non potrà che far bene al nostro Milan. Dopo aver segnato tanti gol sul campo, ora, ne sono certo, sarà protagonista anche come dirigente, ma soprattutto come motivatore della squadra” conclude il governatore.