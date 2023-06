Milan, Hjulmand obiettivo concreto: il Lecce chiede 25 milioni di euro

Il Milan ha un nuovo obiettivo per il centrocampo della prossima stagione. Il luogo indentificato è Lecce, il profilo è quello di Morten Hjulmand. il metronomo dei giallorossi ha inanellato nella appena passata stagione prestazioni importanti, tanto da guadagnarsi l’interesse di molti top club europei. La Roma, il Borussia Dortmund ed ora il Milan che approfitterebbe dei buoni rapporti con la dirigenza del Lecce per intavolare una trattativa concreta.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i contatti fra Lecce e Milan in queste ultime ore sarebbero continui. I rossoneri hanno chiesto il cartellino del centrocampista giallorosso con Corvino che avrebbe sentenziato: 25 milioni di euro. Una cifra alta per il Milan, che vorrebbe inserire una contropartita per alleggerire il peso economico. In questo senso occhio al cartellino di Marco Nasti, che dopo la stagione in Serie B al Cosenza, potrebbe approdare in Serie A.