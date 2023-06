Basket, Europei femminili 2023: una grande Italia lotta ma perde 72-64 contro il Belgio

L’Italia lotta ma perde contro il Belgio 72-64 nella terza giornata del Girone B dell’Europeo di basket femminile 2023 che si sta disputando tra Tel Aviv e Lubiana. Le ragazze di Lino Lardo sono scese in campo contro lo strafavorito Belgio, reduce da due vittorie convincenti contro Repubblica Ceca, 84-41, e Israele, 108-59. L’Italia gioca una super partita e dà filo da torcere alle fiamminghe dall’inizio alla fine cedendo solo nel finale di quarto quarto alla superiorità belga. Vanloo e Meesseman trascinano il Belgio mettendo a segno 43 dei 72 punti della loro squadra e combinando anche 12 assist. Non bastano all’Italia i 17 punti di Andre e gli 11 con 7 rimbalzi di Zandalasini per evitare il ko.

La squadra di Lardo ora attende la sfida tra Repubblica Ceca e Israele per scoprire se chiuderà al secondo o al terzo posto nel girone. L’opzione più plausibile è il terzo posto con la vittoria delle ceche sul piuttosto debole Israele. In caso di successo dell’Israele stesso, la squadra di Drucker dovrebbe vincere con non più di 36 punti di scarto per permettere alle azzurre di concludere al secondo posto. L’Italia scoprirà la sua avversaria stasera, al termine della sfida tra Spagna e Grecia, nel girone A con Montenegro e Lettonia dove è ancora tutto aperto. L’unica certezza delle azzurre è che non potranno incontrare le iberiche, che possono arrivare al 1° o al 4° posto per via degli scontri diretti. Agli ottavi quindi l’Italia, in caso di vittoria della Spagna sulla Grecia, se la vedrà con la vincitrice o la sconfitta del match tra Montenegro e Lettonia, in base alla posizione delle azzurre stesse nel proprio girone.

RISULTATI E CLASSIFICHE LIVE