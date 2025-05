Calciomercato Milan, un altro giocatore pronto a dire addio dopo Reijnders: lo vogliono in Premier League, i dettagli

Ieri sera, a San Siro, il Milan ha definitivamente chiuso la propria stagione deludente. Un’annata sotto tono che neanche il 2-0 ai danni del Monza ha potuto rendere meno amara. Adesso per i rossoneri testa al calciomercato, con vari giocatori chiave pronti a salutare Milanello.

A prescindere dai 3 punti portati a casa, fanno clamore, soprattutto con il mercato estivo alle porte, i 0 minuti giocati da Theo e Leao. Le due stelle del Milan, hanno vissuto in primis il campionato altalenante della propria squadra. Prestazioni al di sotto delle aspettative da parte di singoli dal ruolo cruciale, che si sono ripercosse anche nella stagione rossonera. Dirigenza che ora, a impegni terminati, prende in mano la situazione, valutando chi veramente merita di indossare la maglia del Diavolo.

Milan, un altro pronto a dire addio dopo Reijnders

Nota positiva della stagione è stata senza dubbio l’esplosione di Tijjani Reijnders, che dopo un anno di ambientamento è riuscito nel consacrarsi. Numeri e prestazioni da fuoriclasse che l’hanno però portato nel mirino dei big club europei, con il Manchester City pronto ormai ad accoglierlo in Premier.

Situazione del tutto incerta anche quella di Leao e Maignan. Il portiere francese sarebbe di fatto nella lista dei desideri di un’altra squadra di Manchester, stavolta della sponda rossa. Lo United sarebbe di fatto in cerca di un portiere per la prossima stagione, con Magic Mike come primo indiziato.

Dopo Reijnders dunque pronto a salutare anche Maignan, con altri big come Theo e Leao dal futuro ancora incerto. Piove dunque sul bagnato in casa Milan, dove la rivoluzione in vista del prossimo anno sta già avendo inizio.