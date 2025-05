Modric, futuro in Italia: la big prepara il super colpo per portare il Pallone d’Oro croato in Serie A, i dettagli

Il mercato è a un passo dal cominciare, e le squadre italiane non hanno intenzione di stare a guardare. Tra i rumors di un possibile trasferimento in Serie A, spicca il nome della leggenda madrilena Luka Modric. Il centrocampista croato è di fatto in uscita dal Real Madrid, club pronto ad aprire un nuovo ciclo.

A 39 anni, il numero 10 dei blancos, non ha mai presentato cali fisici e tecnici, continuando a sorprendere la Spagna e il mondo. Ora però una rivoluzione calcistica sta per avvenire, con l’ennesimo veterano del Real volenteroso di avviare una nuova avventura.

Modric, la big italiana prepara il super colpo

Per vedere una squadra italiana alzare la Champions League, dobbiamo tornare indietro nel 2010, anno in cui l’Inter vinse il triplete. Questo mese, una nuova realtà neroazzurra, quella di Inzaghi, sarà impegnata nuovamente nella magica finale europea.

Un titolo ambito, quello della CL, che necessita di esperienza internazionale per essere aggiudicato da una squadra. Motivo per cui, come quanto riportato da Fichajes, proprio l’Inter sarebbe interessata, ancora dopo anni, al centrocampista croato, con 6 finali vinte nel curriculum. Il Pallone d’Oro, avrebbe ancora intenzione di rimanere ad alti livelli, promessa che i neroazzurri possono mantenere come visto anche dal percorso attuale.

Pista possibile per Modric quella dell’Inter, con le squadre saudite e l’Inter Miami di Messi che monitorano la situazione. Scelte plausibili nel caso in cui il croato volesse terminare la propria carriera leggendaria in una dimensione con meno pressioni e uno stipendio più elevato.