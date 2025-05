Il presidente De Laurentiis ha usato parole forti per raccontare lo stato della trattativa che porterebbe Kevin De Bruyne al Napoli

Al netto dei 34 anni il prossimo 28 giugno, Kevin De Bruyne non può non essere considerato un acquisto stellare per il Napoli. Uno dei giocatori più forti della sua epoca potrebbe sbarcare in Serie A, un colpo che potrebbe rilanciare ulteriormente le ambizioni dei freschi campioni d’Italia.

All’inizio sembrava quasi una trattativa impossibile, soprattutto considerando l’ingaggio da 13.5 milioni di euro, cifre che in Italia sono pressoché impossibili da sostenere rispetto alla Premier League. Col passare del tempo però la pista sembra essere sempre più calda, come dimostrano i passi avanti fatti da ambo i lati.

De Bruyne, si parla già di visite mediche: la situazione

Ieri sera Matteo Moretto aveva addirittura anticipato la data e il luogo delle visite mediche di De Bruyne al Napoli. Il belga potrebbe svolgerle già la settimana prossima a Londra tra martedì e mercoledì, giorni in cui si potrebbe chiudere la trattativa. Naturalmente non si tratta di un’ufficialità, ma comunque di un indizio importante per far capire quanto l’affare potrebbe chiudersi in fretta.

Ad aumentare la tensione in maneira positiva in casa Napoli è stato De Laurentiis che senza troppi giri di parole ha annunciato all’edizione odierna de Il Mattino: “La nostra intenzione è prenderlo, ma bisogna essere in due”. Da un’opportunità di mercato ad un acquisto vero e proprio.

Quest’anno il Manchester City non ha certamente brillato, ma De Bruyne ha comunque lasciato il segno con 4 gol e 7 assist in 27 presenze in Premier League, numeri tutt’altro che scontati considerato anche l’alto numero di giocate e passaggi chiave forniti ai compagni.