Milan, contatti tra Real Madrid e Brahim Diaz: lo spagnolo verso il ritorno in Spagna

Il futuro di Brahim Diaz è tutto da scrivere. Quella che è diventato una pedina fondamentale per lo scacchiere di Stefano Pioli e del suo Milan, nella prossima estate potrebbe salutare e dire addio a Milano. Il Real Madrid, infatti, conserva sul trequartista iberico una diritto di recompra fissato sui 25 milioni di euro, che, se esercitato, metterebbe con le spalle al muro il Milan che dovrebbe accettare ed incassare il colpo.

Dalla Spagna parlano di una serie di contatti che ci sarebbero stati di recente tra il giocatore e il Real Madrid, con questi ultimi che avrebbero la serie intenzione di andare fino in fondo e quindi di riportare il classe 1999 di nuovo in Blancos. Sarà importante capire quale sarà il giudizio sul giocatore di Carlo Ancelotti, che nonostante le voci di mercato, sarebbe propenso a rimanere ancora in sella della panchina del Real Madrid.