Golf PGA Championship: il gelo ritarda l’inizio del torneo

Il freddo di maggio sa essere crudele ed abbastanza duro da digerire e da contrastare. Lo sa benissimo la nostra penisola, ma anche lontano dall’Italia non si sta alla grande. Ne è testimonianza, infatti, la situazione che si sta vivendo a Rochester sede de PGA Championship, secondo Major dell’anno.

Il torneo sarebbe dovuto iniziare 7:00 ora locale, ma le previsioni di un gelo notturno a Oak Hill a Rochester si sono rivelate accurate. Questo è riassunto del contenuto del comunicato ufficiale con cui l’organizzazione ha spiegato il motivo del ritardo dell’inizio del torneo. “A causa del gelo, tutte le strutture per la pratica dell’Oak Hill Country Club e il campo da golf sono attualmente chiusi. Per proteggere le superfici di gioco, tutti sul posto devono stare lontani dall’erba e i cancelli non si apriranno fino a quando il gelo non si sarà diradato“.

Kerry Haigh, Chief Championships Officer del PGA of America, ha dichiarato: “Ovunque sia il campionato (a maggio) sembra che porterà un po’ più di varietà al tempo rispetto a quello a cui eravamo abituati quando giocavamo ad agosto. C’è la possibilità che giovedì mattina ci sia di nuovo una gelata. Abbiamo avuto una gelata martedì mattina. Abbiamo avuto un paio di gelate la scorsa settimana. Ciò potrebbe ritardare l’inizio. Speriamo di no. Ma se dovesse succedere, ci adatteremo. Abbiamo la possibilità che piova sabato e, si spera, sereno domenica. È una specie di divertimento del golf. È un gioco all’aperto e non vediamo l’ora di vedere cosa porta anche Madre Natura”