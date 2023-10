Milan, Cassano attacca Calabria: “Dovrebbe correre invece di parlare, non è Maldini”

Il difensore e capitano del Milan, Davide Calabria, è finito nel mirino di Antonio Cassano, che l’ha duramente criticato per la prestazione contro il Psg e le dichiarazioni post-partita: “Dovrebbe evitare di parlare e limitarsi a correre. Ha cominciato a giocare durante la pandemia perché prima aveva paura di scendere in campo a San Siro. E gli fanno fare persino il capitano! Calabria non è Maldini, perciò eviti di parlare: corresse e basta” ha detto l’ex calciatore alla Bobo Tv.