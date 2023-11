Coppa Italia Serie C 2023/2024: Vicenza ai quarti, colpi Pontedera e Rimini

Il Vicenza batte la Triestina 2-0 al Menti, nella partita valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Serie C, e si qualifica per i quarti di finale della competizione. Al Vicenza basta un gol per tempo per stendere la Triestina, col gol di Proia nel prima frazione e quello di Ferrari nella seconda.

Primo tempo equilibrato e divertente. Triestina che parte meglio e va vicino al gol poco prima del decimo minuto di gioco grazie ad una brutta uscita di Massolo che lascia la porta sguarnita ma Redan, che si aggirava nella zona della palla, che non riesce ad avere il guizzo decisivo per ribadire il pallone in rete con la sfera che viene allontanata dalla difesa del Vicenza. Ospiti ancora pericolosi sempre col loro numero 9 che arriva a concludere in area di rigore a seguito di una ripartenza ma il suo tiro viene sporcato da un difensore vicentino che salva il risultato. Dopo il primo quarto d’ora sterile, i padroni di casa prendono campo e la sbloccano al 23′ minuto grazie a una conclusione di Proia che viene pescato da un compagno nell’area piccola e fulmina Agostino portando avanti i biancorossi. Vicenza che poco dopo la mezzora sfiora il raddoppio con Pellegrini che da solo in area piccola non riesce a pizzicare per un soffio un tiro al volo sbilenco di Proia. Nel finale di frazione gli ospiti vanno vicino al pareggio col solito Redan che viene innescato dentro l’area di rigore ma sulla sua strada trova ancora Massolo che compie un grande intervento.

Nella ripresa prova a partire subito forte la Triestina con un tiro potente da fuori di Adorante che termina alto sopra la traversa. Vicenza che rimane compatto e si rimpossessa subito del possesso del pallone giocando un grande calcio palla a terra, riuscendo a rendersi pericoloso in varie occasioni. A ridosso dell’ora di gioco, i padroni di casa trovano il gol del raddoppio grazie a Ferrari che è il più svelto di tutti a ribadire il pallone di testa a porta vuota dopo l’intervento in un primo momento di Agostino che aveva temporaneamente salvato il risultato. Dopo il gol del doppio vantaggio, i biancorossi dominano e creano con insistenza una grande mole di occasioni nel tentativo di segnare ancora e dilagare. Ospiti che tornano a rendersi pericolosi verso il 75esimo con Adorante che sfiora il gol in ben due occasioni, prima con una punizione diretta dal limite respinta da Massolo e poi con un tiro ravvicinato sempre ribattuto dall’estremo difensore avversario che tiene il risultato in cassaforte. Nel finale il Vicenza in grande fiducia si continua a rendersi pericoloso, gestisce e stacca il pass per i quarti di finale.

La Lucchese vince e strappa la qualificazione al fotofinish ribaltando la Juventus U23 nel secondo tempo supplementare. Regolamentari finiti in parità sul risultato di 1-1 con le reti nel finali di partita di Pinna per i padroni di casa a cui risponde Palumbo con un penalty trasformato in pieno recupero che porta il match all’ ‘extra-time’. Ai supplementari gli ospiti trovano il vantaggio con Guerra sul tramonto della prima frazione, salvo poi essere recuperati e superati in 5′ minuti grazie alle reti di Magnaghi al 113′ e Russo al 118′ che portano la Lucchese ai quarti di finale. Il Pescara vince al Via del mare contro il Latina per 2-0 ed ottiene la qualificazione ai quarti della Coppa Italia Serie C. Cuppone porta avanti i padroni di casa sul finire del primo tempo, Cangiano chiude definitivamente i conti nel recupero del secondo tempo. Il Pontedera vince sul campo dell’Entella e stacca il pass per i quarti di finale. Decisiva l’espulsione al nono minuto di Reali che condanna i padroni di casa a giocare per ottante minuti con un uomo con gli ospiti che sfruttano l’occasione del vantaggio numerico e trovano il gol vittoria di Fossati poco dopo la mezzora della prima frazione. Colpo del Rimini che espugna il Manuzzi e sbatte il Cesena fuori dalla competizione. Iacoponi porta in vantaggio i suoi ad inizio partita, Lamesta a poco dal noventesimo raddoppia e chiude la partita.