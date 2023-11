Vicenza-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Coppa Italia Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Vicenza-Triestina, match valevole per gli ottavi di finale della C0ppa Italia di Serie C 2023/2024. La compagine veneta, dopo aver superato la Pro Patria, ha intenzione di conquistare un nuovo successo per avanzare nel torneo. Anche la formazione friulana ha ovviamente lo stesso obiettivo e per questo motivo dovrebbe schierare la miglior squadra possibile. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 28 novembre alle ore 21:00 , ma al momento non è prevista alcuna copertura televisiva.

