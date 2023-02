Mihajlovic, la coreografia dei tifosi della Stella Rossa per ricordare Sinisa (FOTO)

I tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno hanno mostrato tutta la loro creatività nel match con la Vojvodina per ricordare Sinisa Mihajlovic. L’ex calciatore serbo, portato via dalla leucemia a dicembre, è apparso in un cartoncino rosso, bianco e grigio, esattamente come il Miha che ricordiamo dai tempi in maglia del suo amato club serbo. Un pomeriggio intero dedicato a Sinisa, con diverse celebrazioni in occasione della partita valida per la massima divisione locale.

Sinisa Mihajlovic choreography by the Delije ❤️ pic.twitter.com/rV5re6Uods — Serbian Football (@SerbianFooty) February 4, 2023