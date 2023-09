Mbappé a Verratti: “Grazie amico, mi mancherai moltissimo”

Dopo undici anni in Francia, Verratti ha lasciato il PSG per il Qatar. E’ arrivata oggi l’ufficializzazione e, in seguito, i saluti di Mbppé, che con un post su Instagram dedica queste parole all’ex compagno di squadra”Un giocatore e una persona eccezionale. Avere il privilegio di essere al tuo fianco in tutti questi anni è stato un immenso piacere. Il tuo tempo qui non sarà mai dimenticato o trascurato. Uno dei migliori giocatori che abbia mai visto. Grazie amico mio, mi mancherai moltissimo”.