Maguire deriso dai tifosi, Southgate: “Non ho mai conosciuto un giocatore trattato così”

Harry Maguire è stato deriso a lungo dai tifosi sugli spalti presenti a Glasgow per la partita tra Inghilterra e Scozia. Il giocatore del Manchester United ha giocato la sua cinquantanovesima partita in nazionale, ma la prestazione è stata macchiata da un autogol. Nel post partita, il ct Southgate ne ha preso le difese, dicendo: “Non ho mai conosciuto un giocatore trattato in questo modo, né dai tifosi scozzesi, né dai nostri commentatori, esperti, chiunque essi siano”.