Dopo dodici stagioni, 429 presenze e 170 gol con il Borussia Dortmund, Marco Reus vince il suo primo titolo nazionale della carriera al quarto mese in MLS con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Il fuoriclasse tedesco esce così dall’elenco di campioni che non sono mai riusciti a vincere un campionato, anche se la sua carriera sarà sempre segnata dal rimpianto di non aver vinto la Bundesliga, più volte sfiorata in una nazione spesso e volentieri dominata dal gigante Bayern Monaco. Proprio nel club bavarese c’è un calciatore illustro ancora a secco di titoli nazionali: Harry Kane, che non ha mai vinto un trofeo in carriera, se non per la Scarpa d’oro sollevata nella scorsa stagione. Tra le stelle in attività spicca anche Antoine Griezmann, mentre tra i nomi del passato il caso più clamoroso è quello di Steven Gerrard, capace di vincere una Champions League e zero Premier League. Per l’ex Liverpool c’è però la Premiership scozzese vinta da allenatore del Rangers. Restando agli ex Liverpool, Fernando Torres non è mai riuscito a festeggiare la vittoria di un campionato, proprio come l’ex compagno di squadra Jamie Carragher. E in Italia? Naturalmente Daniele De Rossi, campione del mondo 2006, rimasto a secco di Scudetti con la Roma.

