Nel corso della serata dell’8 dicembre vanno in scena tre incontri validi per la diciottesima giornata della stagione 2024/2025 di Serie C. Il Catania vince in trasferta, ottenendo un deciso 5-1 contro il Taranto. In contemporanea, l’AlbinoLeffe piega per 2-0 l’Alcione. Infine, l’Avellino chiude il match contro il Sorrento avanti per 1-0.

A Taranto, il primo tempo viene monopolizzato dalla squadra ospite. Il Catania sblocca il risultato con Ierardi al 23′ e Stoppa raddoppia dopo appena un minuto in campo. I siciliani firmano la terza rete poco prima del duplice fischio. Il gol del 3-0 arriva al 45+2′ e porta il nome di Inglese. Al ritorno in campo sono diverse le chance del Catania, ma a segnare per primo è il Taranto. Al minuto 66 Guarracino colleziona la sua prima rete con la maglia dei rossoblù e il risultato si muove sull’1-3. Sul finale gli ospiti calano il poker con Montalto, con il giocatore che sbaraglia la difesa rivale al 79′. Il Taranto spende gli ultimi minuti in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Papazov. Il Catania non si ferma all’86 Forti trova l’1-5.

In contemporanea, l‘AlbinoLeffe trova il successo in trasferta, battendo per 2-0 l’Alcione. Entrambe le reti della serata portano la stessa firma: quella di Mustacchio, a segno al 56′ e poi nuovamente al minuto 71. L’Avellino ottiene invece il successo casalingo contro il Sorrento. Si tratta di una vittoria su misura, con la partita che termina 1-0. L’unico gol del match è quello di De Cristofaro, che trova la porta al 7′.