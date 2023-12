Mantova-Lumezzane oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Mantova-Lumezzane, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La capolsita del Girone A dovrà vedersela contro una squadra in piena fiducia con una striscia positiva importante, di 5 partite, e che insegue il treno che porta ai playoff di categoria. Il Mantova deve tenere il distacco da Padova e Triestina e non può permettersi passi falsi nel suo cammino verso la promozione. Il cliente Lumezzane però è scomodo sulla carta. Match che partirà alle 18.30 e che sarà visibile su Sky Sport 255 e NOW.