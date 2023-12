Palermo-Pisa oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2023/2024

Ecco la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Palermo-Pisa, match del Barbera valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Gli uomini di Eugenio Corini, dopo il pirotecnico pareggio con il Parma capolista, vogliono tornare la successo per non rischiare di perdere il treno dei playoff. La squadra nerazzurra di Alberto Aquilani, invece, non sta ottenendo grandi risultati e ha bisogno di trovare una svolta. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 16 dicembre alle ore 16:15; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

