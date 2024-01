Mancini se ne va prima del rigore decisivo, tifosi Arabia Saudita furiosi col ct: “Scusate, pensavo fosse finita”

“Chiedo scusa per averlo fatto, pensavo fosse già finita”. Intervenuto in conferenza stampa, Roberto Mancini ha spiegato così il gesto per cui è finito nella bufera in patria, vale a dire abbandonare il terreno di gioco durante i rigori di Arabia Saudita-Corea del Sud prima che fosse calciato quello decisivo da parte dei coreani, che hanno eliminato la formazione saudita. Ma l’ex ct azzurro era già ampiamente nel tunnel degli spogliatoi, e questo non è piaciuto all’opinione pubblica dell’Arabia Saudita. Molti tifosi chiedono di esonerare il Mancio, in primis per l’eliminazione agli ottavi, ma anche per questo gesto che è considerato da molti come una caduta di stile e una mancanza di rispetto nei confronti della squadra, in quel frangente ancora appesa al filo della speranza di ribaltare la situazione. Di seguito ecco il video.

Roberto Mancini left before the end of the penalty shoot out… 👀#AsianCup2023 #HayyaAsia pic.twitter.com/rwZKzNTIoF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) January 30, 2024