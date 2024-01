Dal Brasile: una donna ungherese sostiene di aver avuto una figlia con Neymar. Chiesto il test del dna

Secondo quanto riporta il sito d’informazione brasiliano Estadao, una donna ungherese ha intentato una causa contro il calciatore Neymar sostenendo di avere avuto una figlia (che ora ha 10 anni) con il giocatore brasiliano. Gabriella Gaspar – questo il nome della donna – chiede all’atleta di effettuare un test del DNA per verificare la paternità, oltre ad una somma di denaro mensile. Estadao ha contattato l’ufficio stampa di Neymar, che ha preferito non commentare il caso. Gabriella avrebbe inviato in questi mesi diversi messaggi a Neymar, uno dei quali con la foto della bambina.