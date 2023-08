Tiro a volo, Mondiali Baku 2023: Jessica Rossi d’argento nel trap, oro a Lin Yi Chun

Jessica Rossi conquista una meravigliosa medaglia d’argento nel trap ai Mondiali 2023 di tiro a volo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. La campionessa olimpica di Londra 2012 si arrende soltanto nell’ultimo atto della competizione alla rappresentante di Taipei Lin Yi Chun: il confronto tra le due atlete finisce con un solo piattello di scarto in favore dell’asiatica, che colpisce 40 bersagli su 50, mentre Jessica si ferma a 39. Ad ogni modo l’atleta italiana si conferma una delle migliori in questa disciplina e, avendo già in tasca la carta olimpica, è pronta per lanciarsi nuovamente all’assalto del titolo ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Terzo posto e medaglia di bronzo per la tedesca Kathrin Murche, che totalizza il punteggio di 28; termina la propria gara ai piedi del podio, invece, la cinese Cuicui Wu con 22 piattelli colpiti. Ultimi due posti della finale assegnati all’indiana Rajeshwari Kumari con 19 e alla sanmarinese Alessandra Perilli con 15.