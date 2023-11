Manchester City, nuovo stop per Stones in Champions. Guardiola: “Lo aspettiamo”

Durante la partita di Champions League, vinta dal Manchester City 3-0 contro lo Young Boys, il difensore dei Citizens John Stones ha accusato un nuovo problema muscolare, dopo l’infortunio rimediato all’anca a inizio stagione che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde per un mese, uscendo anzitempo dal campo da gioco. Pep Guardiola, ai microfoni di TNT Sport, ha commentato l’accaduto visibilmente preoccupato: “Questo nuovo problema fisico lo terrà fuori per un po’ di tempo. Mi spiace tantissimo per lui perchè è un grande professionista e per noi è una figura importantissima. Sono sicuro che tornerà più forte di prima, lo aspettiamo“.