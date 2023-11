MLS: Charlotte esonera Christian Lattanzio, allenatore italiano

Christian Lattanzio, allenatore 52enne piacentino, è stato esonerato dal Charlotte, squadra americana militante in MLS. Fatale la sconfitta ai playoff nel turno preliminare delle “wild card” del campionato nordamericano. Il tecnico era sulla panchina del club da un anno e mezzo, dal maggio 2022, ed aveva preso il posto di Miguel Angel Ramirez quando era ancora in carica come allenatore in seconda. Prima dell’esperienza americana, il tecnico italiano aveva lavorato come assistente al Manchester City, al New York City e al Nizza.