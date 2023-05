Manchester City, Guardiola: “Triplete? Abbiamo occasione della vita”

Il Manchester City in questa stagione potrebbe centrare il Triplete tanto sognato e vituperato dai tifosi dei Citizens. Il tecnico Pep Guardiola ne ha parlato ai microfoni della stampa dei posisbili tre titoli che potrebbe vincere la sua squadra nella stagione: la Premier è arrivata, in FA Cup c’è la finale contro il Manchester United da disputare ed in Champions League c’è l’Inter fra il City e la Coppa.

Queste le parole di Guardiola: “Tutti sappiamo in che posizione ci troviamo. Qualcosa che capita quanto? Una? Due volte nella vita? Abbiamo vinto la Premier con tre gare d’anticipo e ci aspettano due finali da giocare, non capita tutte le stagioni. Per la posizione in cui ci troviamo, prima di tutto bisogna rilassarsi e godersela e fare del proprio meglio perchè nessuno sa se ricapiterà. Ma vedo i ragazzi pronti, lo vedo da tanti dettagli, dal fatto che vengono a fare terapie anche nei giorni liberi. Quando vedi tutto questo non devi dire o fare altro. Ci prepareremo per le finali come ci prepariamo per ogni singola gara, non cambieremo nessuna routine“.

Sui fatti di razzismo accaduti a Vinicius: “E’ un problema dovunque. E non riguarda solo il genere o il colore della pelle, riguarda anche l’atteggiamento di chi crede che un Paese sia migliore di un altro, che una lingua sia migliore di un’altra. Speriamo che in Spagna si possa fare un passo avanti per migliorare le cose ma non sono ottimista“.