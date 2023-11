Manchester City, Guardiola sul Var: “C’è confusione, è difficile per tutti”

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia di Champions League, che vedrà impegnato il suo Manchester City contro lo Young Boys, Pep Guardiola si è mostrato polemico verso l’utilizzo del Var, sia a livello inglese che in generale. Infatti, l’allenatore campione d’Europa in carica ha spiegato: “Ho avuto la sensazione che in ogni Paese ci sia confusione su molti aspetti. È un tema delicato in questo momento. È difficile per gli arbitri e per tutti noi. Non ho una posizione chiara a riguardo“.