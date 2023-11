Manchester City, Guardiola: “Rimanere è una possibilità. Un anno e mezzo nel calcio è lungo”

Pep Guardiola, dopo otto anni al Manchester City, potrebbe decidere di rimanere ancora per allungare il proprio ciclo. Il tecnico dei Citizens ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Lipsia in Champions League. Fra le tante domande anche quella sul suo futuro per cui il tecnico spagnolo non ha glissato, ma ha lasciato porte aperte a tutte le ipotesi.

Le parole di Guardiola: “Ho energie, certo che è una possibilità. Un anno e mezzo è un periodo lungo nel calcio, sono arrivato otto anni fa e guardate cos’è successo“.

Su Gvardiol: “Non ho parole per lui… È una persona incredibile. Magari non è facile all’inizio confrontarsi con concorrenti del massimo livello, ma è un giocatore importante, anche perché Ake non può giocarle tutte ogni tre giorni“.

Sulla stagione: “Stiamo performando molto bene, dobbiamo continuare. Sono molto felice delle nostre prestazioni, l’unica partita in cui abbiamo concesso molte chance è stata col Chelsea. Per il resto abbiamo medie simili alla scorsa stagione“.

Su Venables: “Da tifoso del Barcellona, ci ha riportato la Liga dopo oltre un decennio. Il suo impatto è stato incredibile, ha introdotto cose mai viste prima, un certo tipo di pressing e ricordo come i nostri difensori centrali segnavano o i racconti che mi dicessero quanto fosse divertente quando cantava Sinatra negli show catalani… Un vero gentiluomo. Sfortunatamente non ha vinto la Champions, quella finale persa con lo Steaua… Una grande perdita per il calcio inglese, per la sua famiglia, per la moglie. Condoglianze“.