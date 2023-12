Manchester City-Fluminense, Felipe Melo perde la testa e scatena la rissa: mani addosso a Walker (VIDEO)

di Giorgio Billone 37

Felipe Melo perde la testa alla fine di Manchester City-Fluminense, finale del Mondiale per Club 2023 vinta dagli inglesi con un secco 4-0. Il centrocampista scatena una rissa a partita conclusa in cui si crea un capannello di almeno cinquanta persone tra giocatori e membri dello staff, il tutto per difendere un compagno che era stato provocato da Grealish. A quel punto interviene il focoso mediano brasiliano e arriva addirittura alle mani con Walker, venendo poi allontanato prima di poter dare in ulteriori escandescenze. Di seguito ecco il video.