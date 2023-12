River Plate, prima da titolare per Echeverri che annuncia: “Non rinnovo”. Le big europee sul 17enne

Claudio Echeverri, talentuoso 17enne messosi in mostra al Mondiale Under 17 con la maglia dell’Argentina, ha fatto il suo esordio da titolare nel River Plate. Prestazione molto positiva nella finale del “Trofeo dei Campioni”, che ha visto il River battere 2-0 il Rosario Central. A fine partita però arriva l’annuncio inatteso di Echeverri, definito dalla stampa locale come una mezzapunta. “Non rinnoverò il contratto, resterò qui sei mesi o un anno e poi vedremo che succederà” ha affermato il giovanissimo talento, che ha fatto tutta la trafila nelle giovanili del River. Il contratto di Echeverri scade nel dicembre 2024 e non è un mistero che sulle sue tracce ci siano già diverse big europee. Tra queste la Juventus, ma anche il Manchester City e il Barcellona con Xavi che in passato ha già elogiato pubblicamente il 17enne argentino.