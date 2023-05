Maltempo: l’incasso di Vicenza-Cesena per il 20% verrà devoluto a Otb Foundation

Il maltempo che ha dilaniato le zone della nostra penisola in particolar modo l’Emilia Romagna ha avvicinato tutto il mondo dello sport alle popolazioni che hanno dovuto soffrire in queste ore. Non sono mancate le testimonianze di amore e di vicinanze dalle vari società sportive e non mancheranno. Infatti Vicenza e Cesena che si giocheranno un post nelle semifinali dei Playoff della Serie C hanno deciso che l’incasso della gara di andata andrà, in parte, all’Otb Foundation.

A darne comunicazione è la società biancorossa. Otb Foundation, nata nel 2006 come organizzazione non profit del gruppo guidato dal patron del club calcistico Renzo Rosso, come avvenuto in precedenza quando si è presentata un’emergenza, si è già attivata per mettere a disposizione dei fondi per finanziare azioni mirate e concrete che rispondano a bisogni urgenti dei beneficiari. Per il match di domani si preannuncia il pienone allo stadio: dalla mattinata di oggi si stanno registrando lunghe code ai botteghini dello stadio e delle altre ricevitorie.