Roland Garros 2023, Cobolli festeggia il primo main draw Slam della sua carriera (VIDEO)

Flavio Cobolli è per la prima volta in carriera nel tabellone principale di un torneo dello slam: sul campo 14 del Roland Garros, con il pubblico tutto dalla parte del suo avversario, il tennista romano riesce ad imporsi nel turno decisivo delle qualificazioni, con il punteggio di 7-5 6-3, su Laurent Lokoli. Grande emozione per l’azzurro, che festeggia in campo un’impresa che, prima d’ora, gli era spesso per poco sfuggita di mano.