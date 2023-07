Lukaku, Telegraph: vuole solo l’Inter, rifiutata la Juventus e non risponderà a convocazione Chelsea

Un amore che va oltre i soldi, oltre l’ambizione e forse anche oltre ogni tipo di possibilità diversa che si possa venire a creare. Romelu Lukaku vuole solo l’Inter. O almeno così sarebbero convinti in Inghilterra. L’attaccante belga ha deciso, da tempo, di mettere il club nerazzurro prima di tutto, prima del Chelsea e prima della Juventus, che nelle ultime ore si è fatta viva.

Secondo il Telegraph, infatti, Lukaku avrebbe deciso di essere disposto a tutto pur di ritornare per la terza volta all’Inter. Il club nerazzurro sta cercando di trovare l’accordo con il club londinese, che però continua a chiedere 40 milioni di euro. La Juventus non sarebbe stata nemmeno presa in considerazione dall’attaccante che vede solo due colori. Un gesto importante e forte, l’ulteriore verso l’Inter, per Lukaku sarà quello di non rispondere alla convocazione del Chelsea al ritiro pre stagionale.