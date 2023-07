Funerali Luisito Suarez, presente oltre un centinaio di tifosi a Milano

Nel giorno dei funerali dell’ex giocatore dell’Inter, Luisito Suarez, oltre un centinaio di tifosi si è recato nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per dare l’ultimo saluto all’ex calciatore, scomparso domenica all’età di 88 anni. Il feretro, sul quale c’era una sciarpa nerazzurra, è stato accolto all’ingresso in chiesa da un lungo applauso. Presenti anche molti volti della storia interista, da Massimo Moratti a Gianfranco Bedin, con l’attuale società rappresentata dall’ad Giuseppe Marotta, ma anche campioni del calcio mondiale come Emilio Butragueno, attuale direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid.

Anche la Spagna ha reso omaggio a Suarez con diverse corone di fiori, da quella degli stessi blancos a quella della Federcalcio iberica e del Deportivo La Coruna, prima squadra di Suarez. Fuori dalla chiesa i tifosi della Curva Nord hanno voluto omaggiare l’ex regista della Grande Inter con uno striscione: “Luisito per sempre leggenda, la Nord ti rende onore”.