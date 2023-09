Lukaku-Roc Nation, è rottura: l’agenzia ha deciso di non rappresentare più il giocatore

E’ giunta ai titoli di coda la collaborazione tra Romelu Lukaku e Roc Nation. In seguito a quanto accaduto in estate, la prestigiosa agenzia ha infatti deciso di non rappresentare più l’attaccante della Roma, rinunciando a gestire la sua immagine. Roc Nation non si è espressa in merito alla vicenda, tuttavia è facile ipotizzare che non abbia gradito il comportamento del belga, accostato prima all’Inter e poi alla Juventus, salvo finire in giallorosso. L’agenzia aveva infatti giocato un ruolo importante dodici mesi prima, convincendo il patron del Chelsea, Todd Boehly, a prestare il calciatore all’Inter. Dopo l’addio a Federico Pastorello (e in passato anche a Raiola), ecco dunque un altro cambiamento nell’entourage di Lukaku.